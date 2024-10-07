هاني رمزي يوضح حقيقة توليه منصب مدير التعاقدات بـ الأهلي

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

هاني رمزي - مصر - جنوب إفريقيا

نفى هاني رمزي مدير إدارة الكشافين بالنادي الأهلي توليه منصب مدير التعاقدات بالنادي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى نية الأهلي في تعيين هاني رمزي كمدير للتعاقدات بالنادي.

وقال رمزي عبر قناة النادي: "بارك لي الكثير وقالوا إنني توليت منصب مدير التعاقدات بالأهلي ولكن هذا الأمر غير صحيح ولا يوجد حتى تلميحات حول الأمر".

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وأضاف "نسعى للتعاقد مع لاعبين ولكن الأمور صعبة لأن جميع الدوريات بدأت بالفعل ولكن نعد الجماهير بالتعاقد مع لاعبين خلال أيام من خلال محمد رمضان في حالة موافقة الإدارة الفنية عليهم".

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي قد أعلن إحداث هيكلة بإدارة التعاقدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي هاني رمزي
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