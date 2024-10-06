جنون أم سذاجة؟ ضربتان جزاء من وحي الخيال في الدرجة الثانية الألمانية

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 21:23

كتب : إسلام أحمد

ماجديبرج ضد جروتر فورث

شهدت مباراة ماجديبرج ضد جروتر فورث في الدرجة الثانية الألمانية خطأين ساذجين تسببا في احتساب ركلتي جزاء.

اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثامنة من الدرجة الثانية في ألمانيا انتهى بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 12 مرر حارس ماجديبرج الكرة لزميله على خط منطقة الـ 6 يارادت، ليتفاجئ بزميله يمسك الكرة بيده من أجل تنفيذها على أساس أنها ضربة مرمى، وسرعان ما أطلق الحكم صافرته محتسبا ركلة جزاء.

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الهولندي محمد الحانكوري انبرى للركلة في الدقيقة 15 وتصدى لها الحارس لكنه تابعها في الشباك.

وفي الدقيقة 18 أضاف مواطنه مارتن كارس الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح جروتر فورث بسبب خطأ ساذج آخر.

لاعب جروتر فورث تعرض للعرقلة أمام منطقة جزاء منافسه ليجد مدافع ماجديبرج يمسك بالكرة داخل منطقة الجزاء. ومجددا أطلق الحكم صافرته دون أي مشاكل محتسبا ركلة جزاء لصالح الضيوف.

الأمريكي جوليان جرين سجل ركلة الجزاء مقلصا الفارق.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل نويل فوتكيو التعادل للضيوف.

تقاسم الفريقان النقاط وأصبح ماجديبرج في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما حل ظل جروتر فورث في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

الدوري الألماني الدرجة الثانية جروتر فورث ماجديبرج
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