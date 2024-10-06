مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر يونايتد.. تهديد أول
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:59
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
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ق8 روجرز يسدد في الشباك الخارجية على يسار أونانا
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انطلاق المباراة
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