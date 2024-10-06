مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر يونايتد.. تهديد أول

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

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انطلاق المباراة