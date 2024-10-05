انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3)-(1) ساوثامبتون

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال ضد ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وساوثامبتون التي تقام في ملعب الإمارات في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق87. جوووول ثالث لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق78. العارضة تنقذ أرسنال من هدف التعادل.

ق68. جووووول الثاني لأرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي مستغلا تمريرة من ساكا ليضع الكرة في الشباك.

ق60. ثلاثة تبديلات لأرسنال دفعة واحدة بدخول ميكيل مورينو وجابريل مارتينيلي ولياندرو تروسارد.

ق57. جووووول التعادل السريع لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق54. جووووول أول لساوثامبتون عن طريق ماتيوس قيرنانديز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة قوية من جورجينيو تمر بجوار المرمى.

انطلاق المباراة.

أرسنال ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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