انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(0) بيشكتاش.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بيشكتاش ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مروش ضمن التشكيل الأساسي لنادي آينتراخت فرانطفورت في مواجهة بيشكتاش.

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نهاية المباراة

ق81 أنسجار كناوف يسجل الهدف الثالث لفرانكفورت بعد تبادل رائع للكرة وتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة

ق65 هدف غير محتسب لنادي آينتراخت فرانكفورت بداعي التسلل

ق62 خروج عمر مرموش ودخول المهاجم الفرنسي إيتيكيتي

ق55 عرضية خطيرة من مرموش يبعدها دفاع بيشكتاش من قلب منطقة الجزاء

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من إيميبولي مهاجم بشكتاش وتصدي رائع من حارس فرانكفورت.

ق37 تسديدة صاروخية من رافا سيلفا لاعب بيشكتاش ترتطم بالعارضة

ق25 إيموبيلي يهدر ركلة جزاء يتصدى لها حارس مرمى فرانكفورت

ق22 إريك إيبمبي يسجل الهدف الثاني لفرانكفورت بعد متابعة رائعة للكرة داخل منطقة الجزاء

ق18 مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح

ق12 تسديدة صاروخية من مرموش تهز الشباك الخارجية لمرمى بيشكتاش

ق10 حكم المباراة يقرر احتساب مخالفة على إيمبولي بداعي التسلل

ق8 تمريرة بينية وتدخل على شيرو إيموبيلي مهاجم بيشكتاش ومطالبة بركلة جزاء

انطلاق المباراة