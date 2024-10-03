غياب هالاند وصلاح.. دياز وبالمر ضمن 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في بريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزة افضل لاعب عن شهر سبتمبر.

وضمت القائمة: هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، ولويس دياز، وريان جرافينبيرخ لاعبي ليفربول، وجابرييل مدافع أرسنال، وراؤول خيمينيز لاعب فولام، وكول بالمر لاعب تشيلسي

أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون.

وتم فتح باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب حتى يوم الإثنين 7 أكتوبر، الساعة 2 بتوقيت القاهرة.

وسيتم دمج أصوات الجماهير مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم، لتحديد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر والإعلان عن اسمه الأسبوع المقبل.

ونجح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، في القائمة التي ضمت إلى جانبه محمد صلاح نجم ليفربول.

ماذا قدم اللاعبون؟

هارفي بارنز (نيوكاسل)

سجل بارنز في 3 من مبارياته الأربع في سبتمبر، أمام ولفرهامبتون، وفولام، وتوتنام هوتسبير.

لويس دياز (ليفربول)

وسجل الجناح الكولومبي أربعة أهداف بواقع هدفين أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-0، قبل أن يسجل هدفين أمام بورنموث في المباراة التي انتهت بالنتيجة ذاتها بثلاثية.

جابرييل (أرسنال)

سجل المدافع البرازيلي هدفين بالرأس أمام توتنام، ومانشستر سيتي، ليمنح فريقه الفوز أمام سبيرز، والتعادل في قمة صعبة على ملعب الاتحاد.

وسدد جابرييل 6 تسديدات خلال شهر سبتمبر، وهو أكبر عدد من التسديدات لمدافع، كما دخل في 12 كرة مشتركة خلال الشهر لم يخسر أي منها.

ريان جرافينبيرخ (ليفربول)

يتألق لاعب الوسط الهولندي بقميص الريدز هذا الموسم، حيث خاض كل دقائق ليفربول شهر سبتمبر، ليقود الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

أكمل جرافينبيرخ أكبر عدد من التمريرات للاعب وسط في الدوري الإنجليزي هو 231 تمريرة، كما فاز بـ28 التحام ثنائي.

راؤول خيمينيز (فولهام)

سجل خيمينيز في المباريات الثلاث لفولام خلال سبتمبر، أمام وست هام، ونويكاسل، ونوتنجهام فورست.

كما وصل خيميز إلى 50 هدفا، ليصبح ثاني لاعب مكسيكي في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم.

دوايت ماكنيل (إيفرتون)

ساهم في 4 من أهداف إيفرتون الخمسة في الشهر، إذا سجل وصنع في خسارة الفريق أمام أستون فيلا 3-2، وسجل هدفين أمام كريستال بالاس ليقود فريقه للفوز 2-1 ويمنحهم أول فوز في الموسم.

كول بالمر (تشيلسي)

سجل النجم الإنجليزي 5 أهداف، وساهم إجمالا في الأهداف الستة للبلوز في شهر سبتمبر.

قدم بالمر تمريرة حاسمة أمام كريستال بالاس، وسجل في الفوز 3-0 أمام وست هام، قبل أن يسجل رباعية أمام برايتون في المباراة التي انتهت 4-2، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ بريميرليج يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول.

أولي واتكنز (أستون فيلا)

ساهم واتكنز في 5 أهداف لفريقه، إذ سجل هدفين للفريق أمام إيفرتون، وسجل هدف العودة في الفوز على حساب ولفرهامبتون 3-1، قبل أن ينهي الشهر بهدف وتمريرة حاسمة في التعادل أمام إبسويتش تاون.