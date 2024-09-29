انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو (1)-(1) ريال مدريد
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 98: طرد لماركوس يورنتي.
ق 95: جوووووووول الحكم يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 94: هدف لأنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد ولكن الحكم يحتسبه تسلل.
ق 82: تسديدة قوية من لينو داخل منطقة الجزاء وكورتوا يتصدى.
استئناف المباراة.
عودة اللاعبين إلى الملعب مرة أخرى.
صحيفة آس: إعلان توقف المباراة لمدة 10 دقائق.
ق 72: الحكم يأمر بخروج اللاعبين من الملعب بسبب أعمال الشغب من قبل جماهير أتليتكو مدريد.
ق 69: إيقاف المباراة بسبب إلقاء "ولاعة" على تيبو كورتوا.
ق 64: جووووووول إيدير ميليتاو بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 17: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك.
ق 9: تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات.
بداية المباراة