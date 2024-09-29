مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 17: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك.

ق 9: تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات.

بداية المباراة