مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 17: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك.
ق 9: تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات.
بداية المباراة
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