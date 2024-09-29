مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - ريال مدريد ضد أتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 17: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك.

ق 9: تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات.

بداية المباراة

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