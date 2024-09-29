مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) توتنام.. أونانا يمنع الثالث ببراعة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة 6 من الدوري الألماني.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل كلا الفريقين المركزين العاشر والـ 11 برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 55: أونانا يتألق ويمنع فيرنر من تسجيل الثاني

ق 49: جوووووول الثاني كولوسفسكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بطاقة حمراء لبرونو فيرنانديز

ق 38: القاااائم يمنع التعااادل بتسديدة قوية من جارناتشو على الطائر من لمسة واحد.

ق 33: روميرو كاد أن يسجل هدفا تاريخيا بمقصية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر

ق 23: عرضية أرضية وتسديدة من زيركزي يتصدى لها فيكاريو ببراعة

ق 19: القائم الأيسر لأونانا يمنع تسديدة جونسون

ق 10: أونانا يتألق أمام ماديسون

ق 9: راشفورد ينفرد ويسدد كرة ضعيفة يبعدها الحارس لركنية

ق 3: جوووول مبكر.. بيرنان جونسون يسجل الأول بعد توغل أكثر من رائع من فان دي فين

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
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