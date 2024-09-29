بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة هاري كين نجم الفريق في مباراة باير ليفركوزن.

وتعادل بايرن ميونيخ مع منافسه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأفاد النادي البافاري في بيان أن اللاعب الإنجليزي أصيب في الكاحل بعدما تلقى ضربة في لقاء باير ليفركوزن.

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ولم يكشف بايرن ميونيخ عن المدة التي سيغيب عنها اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن الملاعب.

وتعثر الفريق البافاري للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، إذ فاز في جميع مباريات الدوري الألماني محققا العلامة الكاملة.

وحقق هاري كين رقما سلبيا في المباراة إذ لأول مرة منذ 3 سنوات لم يتمكن من التسديد أبدا، المرة الأخيرة كانت رفقة توتنام ضد كريستال بالاس في سبتمبر 2021.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

ووصل ليفركوزن للنقطة العاشرة في المركز الثالث.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن هاري كين
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