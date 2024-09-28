مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (4)-(2) برشلونة.. جووووووول لامين جمال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوساسونا ضد برشلونة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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ق 89: جووووووووول لامين جمال بعد تسديدة قوية.

ق 85: جووووووووول أبل بريتونيس بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 72: جوووووووول بوديمير من نقطة الجزاء.

ق 70: ضربة جزاء لأوساسونا بعد تدخل قوي من دومينيجيز.

ق 54: جوووووول كوميدي من باو فيكتور أخطأ الحارس في التصدي لها.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 28: جووووووووول براين سرقسطة بعد راوغة إنياكي بينيا حارس مرمى برشلونة.

ق 19: جوووووول أنتي بوديمير من رأسية عقب عرضية من براين سراقسطة.

بداية المباراة