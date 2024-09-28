انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1)-(2) ليفربول.. الصدارة حمراء

ماريسكا: بالمر كان بإمكانه التسجيل أكثر.. ويهمني الأداء أكثر من النتيجة

الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون

بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره