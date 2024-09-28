انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1)-(2) ليفربول.. الصدارة حمراء
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول.
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نهاية المباراة
ق 73: خروج سوبوسلاي ودياز
ق 61: جووووووووووول صلاح والثاني
ق 59: ضربة جزاء لليفربول بعد عرقلة جوتا
ق 57: جووووووووووووول التعادل ريان أيت نوري
ق 50: ماذا أهدرت يا صلاح
ق 46: جوووووول كوناتي والأول
ق 40: سوبوسلاي يهدر بغرابة
انطلاق المباراة
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