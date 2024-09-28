انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1)-(2) ليفربول.. الصدارة حمراء

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

ليفربول ضد بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق 73: خروج سوبوسلاي ودياز

ق 61: جووووووووووول صلاح والثاني

ق 59: ضربة جزاء لليفربول بعد عرقلة جوتا

ق 57: جووووووووووووول التعادل ريان أيت نوري

ق 50: ماذا أهدرت يا صلاح

ق 46: جوووووول كوناتي والأول

ق 40: سوبوسلاي يهدر بغرابة

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي
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