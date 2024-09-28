مباشر الدوري الفرنسي - لانس (0)-(0) نيس.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لانس ضد نيس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويبدأ محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بعد عرقلة لاعب الخصم

ق 10: القائم يمنع الهدف الأول للانس

بداية اللقاء