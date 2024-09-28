انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(2) ليستر سيتي.. فوز قاتل

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أرسنال - برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 90+9 جووووول الرااااابع هافريتز يسجل وتقنية الفيديو تؤيد صحة الهدف

ق 94+5: جووووول تروسار يسجل الثالث القاتل من ركنية

ق 88: الحارس يمنع رأسية كالافيوري ببراعة ويحولها لركنية

ق 63 جوووول التعااااادل بطريقة رائعة عن طريق جاستن

ق 52: الحارس يمنع رأسية جابريل ثم كالافيوري

ق 47: جوووول جاستن يسجل هدف ليستر الأول بعدما غير اتجاه رأسية نديدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول تروسار يسجل الهدف الثاني لأرسنال

ق 20: جووووول أووول مارتينيلي يسجل الأول لأرسنال

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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