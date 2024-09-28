انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(2) ليستر سيتي.. فوز قاتل
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 90+9 جووووول الرااااابع هافريتز يسجل وتقنية الفيديو تؤيد صحة الهدف
ق 94+5: جووووول تروسار يسجل الثالث القاتل من ركنية
ق 88: الحارس يمنع رأسية كالافيوري ببراعة ويحولها لركنية
ليستر سيتي يدرك التعادل أمام آرسنال ويشعل المباراة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ايفرتون #كريستال_بالاس pic.twitter.com/l7N9QdS9TI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2024
ق 63 جوووول التعااااادل بطريقة رائعة عن طريق جاستن
ق 52: الحارس يمنع رأسية جابريل ثم كالافيوري
ق 47: جوووول جاستن يسجل هدف ليستر الأول بعدما غير اتجاه رأسية نديدي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جووول تروسار يسجل الهدف الثاني لأرسنال
البرازيلي مارتينيلي يفتتح التسجيل لآرسنال#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_ليستر pic.twitter.com/6ZQ9en8ykr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2024
ق 20: جووووول أووول مارتينيلي يسجل الأول لأرسنال
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل