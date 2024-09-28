الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الفريق.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وغاب صبحي عن قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي بسبب الإصابة.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي لـ الزمالك: "إصابة محمد صبحي شد من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الأمامية".

وأضاف "سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في أقرب وقت ممكن".

وسبق أن كشف FilGoal.com أن صبحي شكا من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة وتقرر استبعاده من المباراة. (طالع التفاصيل)

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وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.