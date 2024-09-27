مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي (0) - (0) الزمالك.. عمر كمال يشارك بدلا من هاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي التي تقام في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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ق27: تبديل اضطراري أول للأهلي بمشاركة عمر كمال بدلا من محمد هاني للإصابة.

ق25: محمد هاني يسقط مصابا.

ق11: رأسية من المثلوثي بعد عرضية طولية من عبد الله السعيد ارتطمت في الشباك من أعلى.

ق9: تسديدة من ناصر ماهر مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق8: عواد يتألق ويحرم وسام أبو علي من هدف رائع من ركلة حرة.

ق5: خطأ للأهلي بعد تدخل حسام عبد المجيد على وسام أبو علي.

انطلاق المباراة.