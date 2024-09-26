مباشر الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(1) فيكتوريا بلزن.. جوووول الثاااالث

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويشارك عمر مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت.

ويشارك مرموش للمرة الثانية في مسيرته بالدوري الأوروبي إذ ظهر من قبل مع فولفسبورج في نسخة 2019-2020.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 67: جوووول الثاااالث.. كريسيتنسين يسجل الثالث لفرانكفورت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 63: دينا إيمبيمي ينفرد ويسجل الهدف الثاني لفرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول سوليتش يسجل التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 38: جوووول هوجو إيكيتيكي يسجل الأول لفرانكفورت

بداية اللقاء

إينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن مرموش الدوري الأوروبي
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