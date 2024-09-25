استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما خيتافي في المركز التاسع عشر بـ 4 نقاط.

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نهاية الشوط الأول

ق19 جوووووول أول من ليفاندوفسكي

ق12 بالدي يمنع الأول

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي
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