استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما خيتافي في المركز التاسع عشر بـ 4 نقاط.
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نهاية الشوط الأول
ق19 جوووووول أول من ليفاندوفسكي
ق12 بالدي يمنع الأول
انطلاق المباراة
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