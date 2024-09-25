مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) تفينتي.. الشوط الثاني

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووول أوووول.. إريكسن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 8: لاميرز كاد أن يسجل كرة لكنها مرت بمحاذاة خط المرمى لأونانا

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد تيفنتي الدوري الأوروبي
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