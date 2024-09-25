مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) تفينتي.. الشوط الثاني
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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إريكسن يمنح مانشستر التقدم#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/nCDEgPySRJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024
ق 35: جووول أوووول.. إريكسن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 8: لاميرز كاد أن يسجل كرة لكنها مرت بمحاذاة خط المرمى لأونانا
بداية اللقاء
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