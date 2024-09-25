مباشر كأس الرابطة - ليفربول (1)-(1) وست هام.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول × أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

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وتأهلت فرق ستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

وتقام مباراة أرسنال وبولتون واندررز في نفس توقيت مباراة ليفربول، فيما تأجلت مباراة نيوكاسل وويمبلدون بسبب الفيضانات.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 30.. تسديدة قوية من جاكبو مرت بجوار قائم وست هام بقليل.

ق 26.. جووووووول الرد سريعا من ليفربول.. انطلق جاكبو من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية، لعبها كييزا خلفية مزدوجة أكملها جوتا برأسه في الشباك معلنا التعادل.

ق 21.. جوووووول لصالح وست هام.. ركنية لصالح الضيوف وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء، حاول إبعاد إندو الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات لتصطدم بـ كوانساه وتسكن شباك ليفربول.

ق 18.. هدف أول لـ وست هام ولكن تم إلغائه بداعي التسلل ضد داني إنجز

ق 14.. كرة ثابتة لصالح وست هام نُفذت عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها توديبو رأسية مرت بجوار قائم ليفربول بقليل.

انطلاق المباراة

ليفربول وست هام كأس الرابطة
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