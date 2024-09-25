Gaming: مبابي ولامين جمال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25

أعلنت شركة EA عن اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر.

اللاعب الذي سيتوج بالجائزة سيحصل على بطاقة خاصة مطورة في طور Ultimate team بلعبة FC 25.

وينافس على الجائزة كل من كيليان مبابي وإنياكي ويليامز ولامين جمال وكارلوس فيسينتي وجيوفاني لو سيلسو.

ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قدمه المرشحين للجائزة خلال الشهر.

كارلوس فيسينتي (ديبورتيفو ألافيس)

لاعب وسط

شارك: 3 مباريات.

سجل: هدفين.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 262.

نسبة التمريرات الصحيحة: 81%.

إنياكي ويليامز (أتلتيك بلباو).

مهاجم

شارك: 4.

سجل: 1.

صنع: 4.

عدد الدقائق: 285.

نسبة التمريرات الصحيحة: 69%.

جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس).

لاعب وسط

شارك: 3.

سجل: 3.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 197.

نسبة التمريرات الصحيحة: 83%.

لامين جمال (برشلونة).

جناح

شارك: 3.

سجل: 2.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 269.

نسبة التمريرات الصحيحة: 81%.

كيليان مبابي (ريال مدريد).

مهاجم.

شارك: 3.

سجل: 4.

صنع: 1.

عدد الدقائق: 263.

نسبة التمريرات الصحيحة: 79%.

وكان رافينيا قد حصل على الجائزة بشهر أغسطس.

للتصويت على الاعب الأفضل من وجهة نظرك من هنا