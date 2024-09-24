مدرب تريزيجية.. الريان يعلن فسخ تعاقده مع إسباجي بالتراضي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

أعلن نادي الريان رحيل مدربه السويدي بويا إسباجي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووجه نادي الريان عبر حسابه الرسمي، الشكر للمدرب بعد رحيله، معلنا فسخ تعاقده بالتراضي.

وخسر الريان مباراته الثانية على التوالي أمام الوكرة بهدفين نظيفين، بعدما سقط أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاثية مقابل هدف على ملعبه.

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي يصنع ويتفوق على تريزيجيه في فوز الوكرة على الريان تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف الريان الذي انتقل إليه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي.

ويحتل الريان المركز الثامن جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط من فوزين و3 هزائم.

وكانت جريدة الراية القطرية ذكرت في تقرير سابق أن هيرفي رينارد مرشح بقوة لتدريب الريان خلفا للسويدي بويا إسباجي بسبب سوء النتائج.

وأعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار الشهر الماضي عقب نهاية مهمته في أولمبياد باريس.

تريزيجية الريان الدوري القطري
نرشح لكم
تأجيل مباريات الدوري اللبناني بسبب الأوضاع في البلاد "انحياز مفضوح".. الاتحاد المنستيري يلجأ للقانون بعد أحداث مباراة مولودية الجزائر بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي.. والقنوات الناقلة الدوري الإماراتي - النني ونبيل فقير يقودان تشكيل الجزيرة أمام الشارقة منافس المصري في الكونفدرالية - الهلال يعلن انسحابه من الدوري الليبي في قطر بذكريات نهائي كأس العالم.. فيفا يعلن مواعيد وأماكن مباريات كأس إنتركونتيننتال توصية طبية تحرم بروزوفيتش من الظهور الأول لـ بيولي مع النصر
أخر الأخبار
تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد السيد لاشين.. ويضم أميرة يسري 5 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب تريزيجية.. الريان يعلن فسخ تعاقده مع إسباجي بالتراضي 28 دقيقة | الوطن العربي
"26 كاميرا مختلفة و4 طائرة".. تفاصيل بث السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 41 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مزراوي يوضح أسباب مغادرة بايرن نحو مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: بينيا يشعر بالغضب بسبب خطوة برشلونة بعد إصابة تير شتيجن ساعة | الكرة الأوروبية
بعد اعتراف يويفا بلمسة يد كوكوريا.. كروس: هل يمكنني اعتبار نفسي بطل أوروبا الآن؟ ساعة | الكرة الأوروبية
بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواعيد مباريات السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير