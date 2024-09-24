مدرب تريزيجية.. الريان يعلن فسخ تعاقده مع إسباجي بالتراضي

أعلن نادي الريان رحيل مدربه السويدي بويا إسباجي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووجه نادي الريان عبر حسابه الرسمي، الشكر للمدرب بعد رحيله، معلنا فسخ تعاقده بالتراضي.

وخسر الريان مباراته الثانية على التوالي أمام الوكرة بهدفين نظيفين، بعدما سقط أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاثية مقابل هدف على ملعبه.

توصل نادي #الريان الرياضي والمدرب بويا أسباغي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي. شكراً للمدرب ،، متمنين له التوفيق في المستقبل🙏. pic.twitter.com/k1sr5iHJWg — AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) September 24, 2024

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف الريان الذي انتقل إليه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي.

ويحتل الريان المركز الثامن جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط من فوزين و3 هزائم.

وكانت جريدة الراية القطرية ذكرت في تقرير سابق أن هيرفي رينارد مرشح بقوة لتدريب الريان خلفا للسويدي بويا إسباجي بسبب سوء النتائج.

وأعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار الشهر الماضي عقب نهاية مهمته في أولمبياد باريس.