حوار في الجول - بابافاسيليو يتحدث عن تدعيمات الاتحاد ونظام الدوري.. ومزاملة حسام حسن

يواصل فريق الاتحاد السكندري استعداداته لخوض الموسم الجديد تحت قيادة نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى بابافاسيليو تدريب كل من وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي قبل أن يتولى تدريب الاتحاد السكندري.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع بابافاسيليو للحديث عن استعداداته للموسم الجديد.

وقال نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com خلال حواره ما يلي:

تدعيمات الاتحاد

"سعيد بالمجموعة المتواجدة في الاتحاد السكندري وسعيد بالتعاقدات الجديدة، دعمنا الفريق بلاعبين أصحاب خبرات ولديهم صفات قيادية وهذا هام جدا بالنسبة للفريق".

"هدفنا رفع مستوى جودة القائمة، ونسعى أن يكون في كل مركز ثنائي جيد من اللاعبين وهذا سينعكس على الفريق".

"عبد الله بكري؟ هو مدافع جيد ويملك خبرة جيدة من بين اللاعبين الجيدين الذين تعاقدنا معهم".

"بالنسبة للاعبين الأجانب، هناك إمانويل مهاجم سيتم التعاقد معه بشكل رسمي وربما نضيف لاعب آخر مصري لكن أكملنا 90% من الصفقات".

"أعرف إمانويل منذ فترة طويلة، وكان هناك الكثير من اللاعبين للاختيار بينهم لكن قررنا التعاقد معه لأنه سيضيف جودة كبيرة للفريق".

"إمانويل لاعب مميز ويمكنه أيضا اللعب في مركز الجناح، وكان من الضروري التعاقد مع لاعب مختلف عن فادي فريد للتنوع في القائمة".

المهاجم النيجيري صاحب الـ 27 عاما بدأ مسيرته مع فريق ألكالا الإسباني ومر بأكثر من فريق إسباني أبرزهم الفريق الرديف لسيلتا فيجو وتينيريفي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

ولعب أبيه آخر موسمين بقميص صباح الأذربيجاني، وبقميص صباح شارك أبيه في 76 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وصنع 8.

وخلال الموسم الماضي سجل أبيه 5 أهداف وصنع 5 آخرين مع صباح خلال 38 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف بدوري المؤتمر الأوروبي وصنع آخر في شباك فريق ريجاس اللاتفي.

تعاقدات جديدة؟

"خضع أكثر من لاعب للاختبار خلال الفترة الماضية، لكن بعضهم لم يكن سيفيد نظام لعبنا الموسم المقبل ويحتاج لبعض الوقت، لذلك فضلنا أسماء أخرى تخدم طريقة لعب الفريق".

"أتممنا صفقاتنا بالنسبة للاعبين الأجانب، ولكن نتطلع لضم لاعب مصري آخر خلال الفترة المقبلة".

"ليست لدي أزمة في مركز معين ولكن هدفي التعاقد مع لاعب يساعد لرفع جودة الفريق".

"علاقتي جيدة جدا مع إمام محمدين، وغير صحيح وجود أي خلافات بيننا وهدفنا واحد وهو مصلحة الاتحاد السكندري".

نظام الدوري الجديد

"لن يكون مختلفا كثيرا فالدور الأول مثل الطبيعي، لكن عقليتنا هي دخول كل المباريات من أجل تحقيق الفوز".

"ما أعد به الجماهير هو أن نكون جاهزين تماما خلال الموسم".

"لا أريد الحديث عن أي توقعات بشأن مركزنا عقب نهاية الدور الأول، هدفي الحالي هو العمل بقوة ونحن في مرحلة الإعداد ونريد أن يكون الفريق متماسكا قبل انطلاق الموسم".

"أرى أن التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم مسابقة الدوري أمر رائع جدا، الألمان منظمون جدا وأعتقد أن تلك الخطوة ستفيد الدوري".

خارج الاتحاد السكندري

"لعبت مع حسام حسن -المدير الفني لمنتخب مصر- في وقت سابق خلال تواجده في اليونان".

"كان حسام حسن لاعبا رائعا وهو الآن في منصب رائع لأي مدير فني، وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".

"هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في الدوري المصري، وإذا بإمكاني ضم لاعب أحب أن يكون أحمد زيزو".

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري بالمركز الـ 11 في الموسم الماضي.

ويقود تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

ودعم الاتحاد السكندري صفوفه بالعديد من الصفقات من أجل الموسم الجديد.

ونجح الفريق السكندري في ضم كل من محمود متولي ومحمد مغربي من الأهلي وفادي فريد من سموحة وهشام عادل من مودرن سبورت وعبد الرحمن خالد جبنة.

كما حصل على خدمات الثنائي عبد الله بكري ومروان داوود على سبيل الإعارة.

ودعم الفريق صفوفه بعدد من المحترفين مثل النيجيري إمانويل أبيه والبرتغالي فيليبي ناسيمينتو.