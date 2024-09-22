انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (1)-(5) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فياريال ضد برشلونة في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني

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ق 83 الخااامس رائع من رافينيا بصناعة يامال

ق 75 جوووول رافينيا يسجل الرابع

ق 69 إلغاء الهدف

ق 68 جوووووول لفياريال ولكن يراجع للتسلل

ق 67 ليفاندوفسكي يسدد الركلة في القائم

ق 65 ركلة جزاء لبرشلونة وإنذار لبايلي بسبب تدخله على لامين يامال

ق 59 باو فيكتور ومارك كاسادو وباو كوبارسي بدلا من بيدري وبابلو توري وسيرجي دومينيجيز

ق 58 جوووول ثالث رائع.. بابلو توري يسدد على يمين الحارس.. وتصطدم بإريك بايلي لتسكن الشباك

استراحة

ق 45 + 3 نزول إيناكي بينيا بدلا من تير شتيجن

ق 45 نزول الإسعاف لعلاج تير شتيجن

ق 38: جوووووول أيوزي بيريز بعدما تلقى عرضية أرضية سجلها بسهولة في المرمى.

ق 35: جوووووووول ليفاندوفسكي بعد متابعة الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 29: خطأ فادح من مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إذ لم يتمكن من مسك الكرة.

ق 20: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة من اللمسة الاولى عقب تمريرة بابلو توري.

ق 17: تسديدة من لامين جمال في العارضة ثم ارتدت إلى بيدري الذي سدد وأنقذها مدافع فياريال.

ق 2: بطاقة صفراء لداني باريخو بعد دخل بابلو توري.

بداية المباراة