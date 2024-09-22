انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (1)-(5) برشلونة
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فياريال ضد برشلونة في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني
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ق 83 الخااامس رائع من رافينيا بصناعة يامال
ق 75 جوووول رافينيا يسجل الرابع
ق 69 إلغاء الهدف
ق 68 جوووووول لفياريال ولكن يراجع للتسلل
ق 67 ليفاندوفسكي يسدد الركلة في القائم
ق 65 ركلة جزاء لبرشلونة وإنذار لبايلي بسبب تدخله على لامين يامال
ق 59 باو فيكتور ومارك كاسادو وباو كوبارسي بدلا من بيدري وبابلو توري وسيرجي دومينيجيز
ق 58 جوووول ثالث رائع.. بابلو توري يسدد على يمين الحارس.. وتصطدم بإريك بايلي لتسكن الشباك
استراحة
ق 45 + 3 نزول إيناكي بينيا بدلا من تير شتيجن
ق 45 نزول الإسعاف لعلاج تير شتيجن
ق 38: جوووووول أيوزي بيريز بعدما تلقى عرضية أرضية سجلها بسهولة في المرمى.
ق 35: جوووووووول ليفاندوفسكي بعد متابعة الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 29: خطأ فادح من مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إذ لم يتمكن من مسك الكرة.
ق 20: جووووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة من اللمسة الاولى عقب تمريرة بابلو توري.
ق 17: تسديدة من لامين جمال في العارضة ثم ارتدت إلى بيدري الذي سدد وأنقذها مدافع فياريال.
ق 2: بطاقة صفراء لداني باريخو بعد دخل بابلو توري.
بداية المباراة