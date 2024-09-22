انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) أرسنال.. تعادل مثير
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
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ق 87: تسديدة قوية من جفارديول ورايا يتصدى من جديد
ق 78: نزول جاك جريليش وجون ستونز بدلا من كايل ووكر وسافيو
ق 74: خروج كالافيوري للإصابة ونزول كيفيور
ق 69: نزول فودين بدلا من دوكو
ق 62: رايا يواصل التألق أمام جفارديول
ق 59: رأسية من هالاند ورايا يتألق
نزول بن وايت بدلا من ساكا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+8: طرد تروسارد
ق 45: جوووووووول جابريال والثاني
ق 22: جوووووووووووووول كالافيوري والتعادل
ق 20: خروج رودري للإصابة
ق 14: القائم يمنع الثاني من جوندوجان
ق 9: جووووووول أول هالاند
ق 7: جوندوجان يهدر الأول بعد تمريرة بيرناردو
ق 4: تدخل قوي بين هالاند وساليبا
ق 1: إصابة رودري بعد ثانيتين بسبب تدخل من كاي هافرتز
انطلاق المباراة