انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) أرسنال.. تعادل مثير

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

أرسنال ضد مانشستر سيتي - جيرمي دوكو - جابريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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ق 87: تسديدة قوية من جفارديول ورايا يتصدى من جديد

ق 78: نزول جاك جريليش وجون ستونز بدلا من كايل ووكر وسافيو

ق 74: خروج كالافيوري للإصابة ونزول كيفيور

ق 69: نزول فودين بدلا من دوكو

ق 62: رايا يواصل التألق أمام جفارديول

ق 59: رأسية من هالاند ورايا يتألق

نزول بن وايت بدلا من ساكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+8: طرد تروسارد

ق 45: جوووووووول جابريال والثاني

ق 22: جوووووووووووووول كالافيوري والتعادل

ق 20: خروج رودري للإصابة

ق 14: القائم يمنع الثاني من جوندوجان

ق 9: جووووووول أول هالاند

ق 7: جوندوجان يهدر الأول بعد تمريرة بيرناردو

ق 4: تدخل قوي بين هالاند وساليبا

ق 1: إصابة رودري بعد ثانيتين بسبب تدخل من كاي هافرتز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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