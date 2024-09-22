انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) أرسنال.. تعادل مثير

أرتيتا: دوكو كان يستحق الطرد.. وأمر مقلق في الدوري الأفضل وحققنا معجزة ضد سيتي

جوارديولا: أرسنال دافع بـ10 لاعبين وأضاعوا الوقت بعد الطرد

طرد وإصابة قوية واشتباكات متكررة.. مانشستر سيتي يفلت من الهزيمة ضد أرسنال بتعادل مثير في الـ+90

الأسرع مع رونالدو.. هالاند يصل للهدف رقم 100 والضحية شباك أرسنال

التشكيل - هالاند يقود هجوم سيتي وغياب دي بروين.. وكالافيوري أساسي لأول مرة مع أرسنال

تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

مواعيد مباريات الأحد 22 سبتمبر - سيتي ضد أرسنال.. ومنافس الأهلي في إنتركونتيننتال

العارضة ترفض وأونانا يرد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع كريستال بالاس