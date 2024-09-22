انتهت دوري نجوم قطر - الريان (0)-(2) الوكرة.. تفوق فتحي على تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الريان ضد الوكرة في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

ويشارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي وجها لوجه بشكل أساسي.

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انتهت

ق 66: تسديدة قوية من ريكاردو جوميز يتصدى لها حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: جووووول ريكاردو جوميز من رأسية متقنة.

ق 8: جووووووول جاسينتو دالا لاعب الوكرة بعد تسديدة قوية من ارج منطقة الجزاء من صناعة حمدي فتحي.

ق 2: تدخل قوي من حمدي فتحي على تريزيجيه.

بداية المباراة