انتهت دوري نجوم قطر - الريان (0)-(2) الوكرة.. تفوق فتحي على تريزيجيه
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 17:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الريان ضد الوكرة في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.
تريزيجيه
النادي : الريان
ويشارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي وجها لوجه بشكل أساسي.
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انتهت
ق 66: تسديدة قوية من ريكاردو جوميز يتصدى لها حارس المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: جووووول ريكاردو جوميز من رأسية متقنة.
ق 8: جووووووول جاسينتو دالا لاعب الوكرة بعد تسديدة قوية من ارج منطقة الجزاء من صناعة حمدي فتحي.
ق 2: تدخل قوي من حمدي فتحي على تريزيجيه.
بداية المباراة
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