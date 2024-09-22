أفشة: فخور بوضع اسمي بجوار الخطيب وأبو تريكة.. وهذا هو حلم عمري

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - أفشة

يحلم محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي بترك بصمة في تاريخ المارد الأحمر.

وقال أفشة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد كان يوما جميلا وحفلا جميلا، فخور جدا بوضع اسم أفشة يكون جنب أساطير في صناعة الأهداف مثل محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة".

وأضاف "حلم عمري أن أكون بطل في الأهلي وأترك بصمة، والحمد الله أرقامي جيدة في صناعة الأهداف، وأهدافي مع الأهلي لها مكانة كبيرة بفضل الله".

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وأتم "مثل كل مرة، نبحث عن الانتصارات في اليوم التالي للاحتفال بالبطولة السابقة، مبروك الدوري الـ44 وإن شاء الله نحتفل معا دائما".

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سعادته بمراسم تتويج الأهلي بالدوري، والفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وصنع أفشة الهدف رقم 49 مع مشواره مع الأهلي، حين كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

أفشة الأهلي
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