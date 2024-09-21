انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) إسبانيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 88: جوووووووول مبابي من ركلة جزاء.

ق 78: جووووووول فينيسيوس جونيور بعد تمريرة من كيليان مبابي وضعته في موقف 1 على 1 وتمكن من التسجيل.

ق 75: جوووووووول رودريجوبعد عرضية أرضية بوجه القدم الخارجي من فينيسيوس وسددها رودريجو مباشرة في المرمى.

ق 59: جوووووول كارباخال بعدما فشل حارس إسبانيول في مسك الكرة ليضعها كارباخال بسهولة في الشباك.

ق 54 جوووووول إسبانيول بعد اصطدام الكرة بين قدمي كورتوا

ق 37: تسديدة قوية من جود بيلينجهام لكن حارس إسبانيول أمسك بها بسهولة.

بداية المباراة