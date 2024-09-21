انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) إسبانيول
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 88: جوووووووول مبابي من ركلة جزاء.
ق 78: جووووووول فينيسيوس جونيور بعد تمريرة من كيليان مبابي وضعته في موقف 1 على 1 وتمكن من التسجيل.
ق 75: جوووووووول رودريجوبعد عرضية أرضية بوجه القدم الخارجي من فينيسيوس وسددها رودريجو مباشرة في المرمى.
ق 59: جوووووول كارباخال بعدما فشل حارس إسبانيول في مسك الكرة ليضعها كارباخال بسهولة في الشباك.
ق 54 جوووووول إسبانيول بعد اصطدام الكرة بين قدمي كورتوا
ق 37: تسديدة قوية من جود بيلينجهام لكن حارس إسبانيول أمسك بها بسهولة.
بداية المباراة
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