مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) جور ماهيا.. 3 تبديلات دفعة واحدة
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 60: نزول كهربا والسولية ورضا سليم بدلا من وسام أبو علي ومروان عطية وبيرسي تاو
ق 55: جووووووول الثاني وسام أبو علي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف
ق 23: جووووول أول ربيعة
ق 15: فرصة خطيرة للضيوف
انطلاق المباراة
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