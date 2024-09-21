مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) جور ماهيا.. فرصة خطيرة للضيوف

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في مباراة جور ماهيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 15: فرصة خطيرة للضيوف

انطلاق المباراة

الأهلي جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا
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