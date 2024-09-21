مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) جور ماهيا.. فرصة خطيرة للضيوف

بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي

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حسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

الرئيس السيسي يوجه بتقييم شامل للاتحادات الرياضية في أولمبياد باريس.. ومراجعة قانونية دقيقة لأوجه الصرف

بأهداف الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على شبابه في التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي