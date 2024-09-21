مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث.. جووووول نونيز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 37: جوووووول راااائع من داروين نونييز من صناعة محمد صلاح بعد تسديدة مقوسة بقدمه الضعيفة.

ق 28: جوووووول دياز بعدما تسلم تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد وسدد في المرمى.

ق 26: جووووول لويس دياز بعد مراوغة حارس المرمى.

ق 22: لويس دياز يهدر فرصة خطيرة بعد مرور رائع

ق 13: صلاح يهدر فرصة الأول وكيبا يتصدى له

ق5. إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل.

ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل