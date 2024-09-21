مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) بورنموث.. جووووول نونيز
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 37: جوووووول راااائع من داروين نونييز من صناعة محمد صلاح بعد تسديدة مقوسة بقدمه الضعيفة.
ق 28: جوووووول دياز بعدما تسلم تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد وسدد في المرمى.
ق 26: جووووول لويس دياز بعد مراوغة حارس المرمى.
ق 22: لويس دياز يهدر فرصة خطيرة بعد مرور رائع
ق 13: صلاح يهدر فرصة الأول وكيبا يتصدى له
ق5. إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل.
ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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