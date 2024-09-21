انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(3) تشيلسي
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 14:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد تشسيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق47. جوووول الثالث لتشيلسي عن طريق كول بالمر بعد تمريرة من نيكولاس جاكسون.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32. هدف غير محتسب لوست هام عن طريق محمد قدوس.
ق17. جووووول الثااني لتشيلسي عن طريق جاكسون من جديد مستغلا تمريرة من كايسيدو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.
ق4. جووووول أول مبكر لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون بمجهود فردي رائع.
بداية المباراة
بداية المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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