مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) الشرطة الكيني.. جوووووول ناصر ماهر
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 60: جووووووول ناصر ماهر بعد خطأ فادح في بناء لعب الشرطة الكيني.
ق 56: جووووووول أحمد مصطفى زيزو بعد تسيدة مباشرة عقب عرضية من عمر جابر
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: مصطفى شلبي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس ببراعة.
ق 24: تسديدة قوية متوسطة الارتفاع من أحمد مصطفى "زيزو" يتصدى لها الحارس على مرتين.
ق 20: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق نبيل عماد لكن علت المرمى قليلا.
ق 5 رأسية ضعيفة من الزناري بين يدي الحارس
بداية المباراة
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