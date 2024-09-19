انتهت في دوري أبطال أوروبا - موناكو (2)-(1) برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على موناكو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

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ق 87 الحكم يلغي ركلة الجزاء

ق 86 الحكم يراجع ركلة الجزاء

ق 85 ركلة جزاء لموناكو بعد سقوط بالوجون في الاتحام مع إنيجو مارتينيز.. وإنذار بالدي وكاسادو

ق 84 بابلو توري بدلا من بيدري

ق 79 خروج لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وباو كوبارسي ونزول فيران توريس وسيرجي دومينيجيز وجيرارد مارتن

ق 71 جووووول جورج إلينكينا يسجل الثاني بانطلاقة رائعة

ق 69 كايو هنريكي وفلوريان بالوجون بدلا من إلياس بن صغير وتاكومي مينامينو

ق 59 جورج إلينكينا بدلا من بريل إمبولو

ق 46 ألكساندر جولوفين بدلا من لامين كامارا

استراحة

ق 35 هدف ثانٍ لموناكو ولكن الراية والتسلل

ق 28 جوووول لامين يامال يتعادل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

ق 16 جووووول أكليوش يسجل الأول

ق 10 طرد إريك جارسيا بسبب مخالفة ضد مينامينو.. الياباني افتك الكرة بعد تمريرة كارثية من تير شتيجن

بداية المباراة