انتهت أبطال أوروبا - أتالانتا (0)-(0) أرسنال.. نقطة لكل فريق
الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 21:40
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.
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نهاية المباراة
ق51 ديفيد رايا يتصدى لركلة جزاء من ماتيو ريتجي ثم يتصدى لاستكمال الكرة
ق50 ركلة جزاء بعد تأكيد تقنية الفيديو
ق49 مطالبات بركلة جزاء لصالح أتالانتا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق15 حارس مرمى أتالانتا يتألق على مرتين
انطلاق المباراة
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