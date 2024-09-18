فيفا يتعاون مع منظمة الصحة العالمية بسبب إصابات الارتجاج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 13:46

كتب : FilGoal

شعار فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعاونه مع منظمة الصحة العالمية في حملة عالمية جديدة لنشر الوعي إزاء ارتجاج الدماغ.

وتهدف الحملة إلى حماية اللاعبين ومساعدة الجميع على معرفة العلامات والأعراض.

ونشر فيفا بيانا على موقعه جاء على النحو التالي:

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يمكن أن يحدث ارتجاج الدماغ في أي وقت، لأي شخص

لا تستحق أي مباراة المخاطرة.. كن على دراية، واشتبه، واحمِ - قلل من المخاطر بثلاث خطوات بسيطة:

1- سواء كنت تلعب أو تدرب أو ترعى شخصا يلعب كرة القدم، فمن المهم أن تفهم أن الارتجاج يجب أن يؤخذ على محمل الجد دائما. تعرف على العلامات الشائعة للارتجاج وكذلك متى تطلب المشورة الطبية العاجلة.

2- يجب تقييم أي شخص يتعرض لضربة مباشرة على الرأس، أو غير مباشرة من ضربة على الجسم أو الرقبة أو منطقة الكتف، بحثا عن علامات الارتجاج. من المهم أن تتذكر أن الأعراض قد تستغرق ما يصل إلى 72 ساعة لتظهر بعد التأثير.

3- يجب على أي شخص يعاني من أحد أو أكثر من أعراض الارتجاج مغادرة الملعب على الفور. يجب رؤية الطبيب في أقرب وقت ممكن. تتطلب بعض الأعراض عناية طبية عاجلة. اتبع إرشادات فيفا بشأن العودة للعب بأمان.

قبل شهور، أعلن فيفا أن التبديل الدائم اللاعبين المشتبه بإصابتهم بالارتجاج أصبح جزءا من قوانين اللعبة.

فيفا
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