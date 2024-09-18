مواعيد مباريات الأربعاء 18 سبتمبر - سيتي ضد إنتر ومباريات مثيرة في دوري أبطال أوروبا

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج × سالزبورج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

بولونيا × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كلوب بروج × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتيك × سلوفان براتيسلافا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × خيتافي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس الرابطة الإنجليزية

برايتون × ولفرهامبتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

كوفنتري سيتي × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا