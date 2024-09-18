مواعيد مباريات الأربعاء 18 سبتمبر - سيتي ضد إنتر ومباريات مثيرة في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
سبارتا براج × سالزبورج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
بولونيا × شاختار.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
باريس سان جيرمان × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كلوب بروج × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيلتيك × سلوفان براتيسلافا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × خيتافي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس الرابطة الإنجليزية
برايتون × ولفرهامبتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
كوفنتري سيتي × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا