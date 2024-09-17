انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(1) شتوتجارت.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد شتوتجارت الألماني في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام شتوتجارت دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق90+5 الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق إندريك

ق82 رودجير يسجل الهدف الثاني لريال مدريد

ق67 جوووول هدف التعادل

ق56 كورتوا يتصدى لفرصة تسجيل التعادل من شتوتجارت

ق46 جووووول كيليان مبابي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9 انفراد تام بالمرمى من إنزو ميلوت لاعب شتوتجارت يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ارضية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

ق3 تسديدة قوية من جايمي ليولينج لاعب شتوتجارت من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن مرماه.

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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