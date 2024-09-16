مؤتمر أنشيلوتي - أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت

طالب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بتقليل عدد المباريات لتكون المنافسات أكثر جاذبية ولتقليل إصابات اللاعبين نتيجة ضغط المباريات.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شتوتجارت الألماني في افتتاحية مواجهات الفريق بدوري الأبطال: "دوري أبطال أوروبا سيكون مختلفا هذا الموسم.. آمل أن نتمكن من المضي قدمًا حتى النهاية، كما حدث في العام الماضي."

ويستضيف ريال مدريد منافسه شتوتجارت في تمام العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأتي مواجهات ريال مدريد في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد كالتالي: شتوتجارت (داخل) - ليل (خارج) - بوروسيا دورتموند (داخل) - ميلان (داخل) - ليفربول (خارج) - أتالانتا (خارج) - سالزبورج (داخل) - بريست (خارج)

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وكل ما يلي جاء على لسان كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:

* دوري أبطال أوروبا مسابقة خاصة لريال مدريد. سنحاول المنافسة حتى النهاية

* جود بيلينجهام بخير وجاهز للمشاركة، وكذلك تشواميني وميليتاو الذين لم يتدربوا اليوم لأنهم كانوا بحاجة إلى يوم إضافي للتعافي والتدريب منفردًا، غدا سيكونوا جاهزين بنسبة 100%

* احتفال فينيسيوس أمام ريال سوسيداد طبيعي أمام الإهانات التي يتعرض لها ولا يستطيع أحدًا تحملها

* غياب توني كروس؟ إنه أمر انتهى، دعونا نفكر في المستقبل فلا يمكن استبدال كروس

* يحتاج اللاعبون 5 أسابيع للاستعداد للموسم الجديد، ولكننا بدأنا الاستعداد 9 أغسطس، إذا بدأت احتساب الأسابيع الخمسة من يوم 9 أغسطس فإن فترة الإعداد للموسم الجديد تنتهي اليوم

* هل لديك فريق أفضل من العام الماضي؟ .. أعتقد ذلك، فقدنا ناتشو وكروس وخوسيلو وفي المقابل حصلنا على واحد من أفضل اللاعبين في العالم

* مستوى برشلونة؟ .. إنهم منافس نحترمه مثل أتلتيكو أو فياريال الذين يقومون بعمل جيد. لدينا نفس الاحترام لهم جميعا..

* عن منافسه شتوتجارت.. أعرف سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت من العام الماضي، فريق عظيم ومنظم للغاية دعونا نرى مباراة ممتعة غدا

* عن التعادل مايوركا ولاس بالماس محليا: "كان بإمكاننا الحصول على نقطتين أخريين، حققنا فوزًا بالسوبر ضد أتالانتا، ونحن هنا بسبب تتويجنا باللقب"