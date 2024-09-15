مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية

يرى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن أداء الحكام يعتبر جيد في مباريات فريقه الماضية، وخاصة ضد جيرونا.

وألغى الحكم ركلة جزاء على إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة بعدما عاد إلى تقنية الفيديو خلقت جدلا كبيرا.

وانتقم برشلونة لنفسه بالفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد للغاية وبتركيز ضد جيرونا، وكنا نعلم أنه إذا أعطيناهم المساحة سنعاني".

وأضاف "الهدف الأول كان مذهلا وجميل جدا، لقد استحقينا الفوز، تدربنا بقوة وعلينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، ومباراة تلو الأخرى، لكننا نريد الفوز، نحن في لحظة جيدة وعلينا أن نواصل التقدم".

وأكمل "ضغطنا على جيرونا كثيرا، كنت سعيدا لأن لامين جمال سجل، فهو عادة يسجل الأهداف".

وشدد "سجل لامين جمال هدفين وضغط بشكل جيد للغاية وهذا مهم، يجب أن نضغط بقوة، هذا المزيج من الموهبة والضغط جيد جدا".

وتابع "الحكام جيدون، أنا أركز على فريقي، إذا حدث شيء ما، فهناك حكم الفيديو، لا أبحث عن أعذار من الحكام، أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد في المباريات الخمس".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن ننتظر حتى يفحص الأطباء أولمو، نأمل أن الأمر لا يكون خطيرا".

وأحرز جمال أول ثنائية له خارج ملعب برشلونة في سن الـ17 عاما و64 يوما.

ويواصل برشلونة صحوته في ليجا بتحقيق الفوز الخامس والعلامة الكاملة ليصل للنقطة 15 في جدول الترتيب ويتصدر بشكل منفرد.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز السابع.