انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - محمد الشامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال الليبي ضد المصري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

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ق 80 الثالث للهلال الليبي.. محمد الشتيوي

ق 68 فيصل البدري يتعادل للهلال

ق 66 الثالث يضيع من ميدو جابر بجوار القائم

ق 63 جووووول الثاني من صلاح محسن

ق 50 هدف التعادل للهلال الليبي سجله محمد الشتيوي

نهاية الشوط الأول

ق 44 جووووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

المصري الهلال الليبي الكونفدرالية
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