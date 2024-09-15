انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري

إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين

سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي

كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي