انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال الليبي ضد المصري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.
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ق 80 الثالث للهلال الليبي.. محمد الشتيوي
ق 68 فيصل البدري يتعادل للهلال
ق 66 الثالث يضيع من ميدو جابر بجوار القائم
ق 63 جووووول الثاني من صلاح محسن
ق 50 هدف التعادل للهلال الليبي سجله محمد الشتيوي
نهاية الشوط الأول
ق 44 جووووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول
انطلاق المباراة
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