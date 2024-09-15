انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - محمد الشامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال الليبي ضد المصري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني والقناة الناقلة الكونفدرالية – تشكيل المصري.. الشامي يقود الهجوم ضد الهلال الليبي و4 صفقات على الدكة

ق 80 الثالث للهلال الليبي.. محمد الشتيوي

ق 68 فيصل البدري يتعادل للهلال

ق 66 الثالث يضيع من ميدو جابر بجوار القائم

ق 63 جووووول الثاني من صلاح محسن

ق 50 هدف التعادل للهلال الليبي سجله محمد الشتيوي

نهاية الشوط الأول

ق 44 جووووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

المصري الهلال الليبي الكونفدرالية
نرشح لكم
إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي إنبي يعلن التعاقد مع أحمد عاطف من غزل المحلة الكونفدرالية – تشكيل المصري.. الشامي يقود الهجوم ضد الهلال الليبي و4 صفقات على الدكة الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني والقناة الناقلة
أخر الأخبار
إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين 6 دقيقة | الدوري المصري
سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة 45 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة 54 دقيقة | سعودي في الجول
كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية ساعة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي 2 ساعة | الكرة المصرية
مدير بايرن: جوريتسكا خارج حساباتنا ونعلم أنه يشعر بالانزعاج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين