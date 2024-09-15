ثنائية لامين جمال الأولى.. برشلونة ينتقم ويرد لـ جيرونا الرباعية

انتقم برشلونة لنفسه بالفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من: لامين جمال (2) وداني أولمو وبيدري.

بينما أحرز كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد.

وأحرز جمال أول ثنائية له خارج ملعب برشلونة في سن الـ17 عاما و64 يوما.

وأصبح أولمو ثالث لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني مع برشلونة في القرن الحالي، بعد زلاتان إباهيموفيتش الذي سجل 5 أهداف وسيسك فابريجاس الذي أحرز 4 أهداف.

وطرد فيران توريس بشكل مباشر بعد تدخل قوي على لاعب جيورنا في الدقيقة 86.

وفاز جيرونا على برشلونة الموسم الماضي بنتيجة أربعة أهداف ولكن لهدفين في الدور الأول والثاني من الدوري الإسباني.

ويواصل برشلونة صحوته في ليجا بتحقيق الفوز الخامس والعلامة الكاملة ليصل للنقطة 15 في جدول الترتيب ويتصدر بشكل منفرد.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز السابع.

تألق لامين

وافتتح جمال أهداف برشلونة في الدقيقة 30 بعد انفراد تام بالمرمى عقب خطأ فادح من مدافع جيرونا في الحفاظ على الكرة.

وضاعف جمال النتيجة في الدقيقة 37 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ضربة جزاء ولكن

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لجيرونا بعد لمسة يد من إنييجو مارتينيز، لكن تراجع الحكم عن احتسابها عقب العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 45.

هدف من وضعية صعبة

استطاع أولمو من تسجيل ثالث الأهداف بعد تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن بوضعية صعبة للغاية في الدقيقة 47.

ماذا أهدرت يا ليفاندوفسكي

أهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد انفراد تام بباولو جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا في الدقيقة 55.

بيدري ينهي أهداف برشلونة

أنهى بيدري أهداف برشلونة في الدقيقة 64 بعد مراوغة جاتزانيجا.

وقلص ستواني الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة كريستيان بورتو لمارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 80.