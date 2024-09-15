انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) أرسنال

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف جابرييل ميجاليس - توتنام ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنام وأرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق64. جووووووول أول لأرسنال عن طريق جابرييل ميجاليس برأسية مستغلا ركنية منذ ساكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. اشتباك بين لاعبي توتنام وأرسنال وحصول فيكاريو على بطاقة صفراء.

ق17. فيكاريو يتألق ويمنع الهدف الأول لأرسنال برأسية من هافيرتز.

ق5. رايا ينقذ فرصة الهدف الأول من سون.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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