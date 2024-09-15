الخامس في دوري أبطال إفريقيا.. رامي ربيعة يسجل ضد جور ماهيا
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 15:32
كتب : FilGoal
سجل رامي ربيعة هدفا جديدا وتلك المرة بقميص الأهلي في مواجهة جور ماهيا.
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
ويتقدم الأهلي على جور ماهيا بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من كأس مصر.
وسجل رامي ربيعة الهدف الأول مستغلا عرضية من حسين الشحات أخطأ الحارس في التعامل معها ليكملها في الشباك.
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وبذلك الهدف يكون ربيعة قد وصل إلى هدفه الخامس بقميص الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كما سجل ربيعة هدفه الثاني خلال آخر 3 مباريات مع الأهلي ومنتخب مصر.
المدافع صاحب الـ 31 عاما وصل إلى الهدف رقم 16 بقميص الأهلي في جميع البطولات بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين خلال 295 مباراة.
ويسعى الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي إذ أنه حامل اللقب في آخر نسختين.
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