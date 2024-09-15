مباشر أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(2) الأهلي.. إصابة الشناوي
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 14:47
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويستهل الأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه بمواجهة الفريق الكيني ويصعد المتأهل لدور المجموعات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق38 بطاقة صفراء لمروان عطية
ق34 إصابة الشناوي بعد تدخل من مهاجم جور ماهيا
ق24 الشناوي يتألق أمام تسديدة جور ماهيا
ق15 جووووول الثاني بيرسي تاو
ق14 جوووووول أول رامي ربيعة بعد خطأ دفاعي
ق13 سقوط وسام أبو علي بعد كرة مشتركة وتدخل قوي
ق4 تدخل قوي على رامي ربيعة وتوقف المباراة لعلاجه
انطلاق المباراة
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