انتهت أبطال إفريقيا - جور ماهيا (0)-(3) الأهلي.. انتصار أحمر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد جور ماهيا - دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه بمواجهة الفريق الكيني ويصعد المتأهل لدور المجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق89 هدف غير محتسب لجور ماهيا

ق75 مشاركة كهربا وعمر كمال بدلا من وسام أبو علي وعطية الله

ق74 جووووول تاو يضيف الثالث

ق64 وسام أبو علي يهدر هدفا محققا

ق62 مشاركة أفشة وطاهر وكوكا بدلا من الشحات وإمام عاشور ومروان

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 بطاقة صفراء لمروان عطية

ق34 إصابة الشناوي بعد تدخل من مهاجم جور ماهيا

ق24 الشناوي يتألق أمام تسديدة جور ماهيا

ق15 جووووول الثاني بيرسي تاو

ق14 جوووووول أول رامي ربيعة بعد خطأ دفاعي

ق13 سقوط وسام أبو علي بعد كرة مشتركة وتدخل قوي

ق4 تدخل قوي على رامي ربيعة وتوقف المباراة لعلاجه

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا الأهلي مران الأهلي جور ماهيا
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