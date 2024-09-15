المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير

أبدى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك احترامه لرغبة جماهير النادي في المزيد من الصفقات مع مراعاة الظروف الحالية للنادي.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "نحاول إرضاء الجماهير دائما ولكن يجب أن نفهم جميعا أننا قضينا 10 أشهر فقط ونحل الكثير من المشاكل. كذلك لا يمكننا إغفال ألعاب الصالات التي كان القيد ممنوعا في بعضها أيضا. نطالب بالصبر والمساعدة لاجتياز التحديات".

وأوضح "لا تزال هناك صفقات أخرى في الطريق للنادي، ولكن لا أعرف إن كان جوميز قد طلب مدافعا على وجه التحديد أم لا. المدرب يؤدي عملا رائعا ونشعر أنه يشجع الزمالك منذ صغره".

وواصل "لم ندفع أي أموال لأي فريق. كل صفقاتنا إعارات لا نتحمل فيها سوى رواتب اللاعبين التي تتناسب مع قدرات النادي، وهكذا نجحنا وفقا لظروفنا في ضم لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف "بطولة الكونفدرالية لم تكن سهلة، فكيف يُقال ذلك في فريق لم يكن يتقاضى رواتبه وممنوع من القيد ويتغير عليه المدربون"؟

وتابع "التزامات فريق الكرة كانت تصل لـ 402 مليون جنيه وسيتم سداد 95% منها قبل السوبر الإفريقي، والتزامات النشاط الرياضي تصل إلى 223 مليون جنيه".

وأكمل "وجدنا في الميزانية القديمة التي تم رفضها من الجمعية العمومية 114 مليون جنيه في صورة "سُلف" للعاملين في النادي، وأحلنا الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لرصد وتصحيح المخالفات السابقة".

وأضاف "تأجير المحلات التجارية لمدة طويلة ليس المشكلة فهذا أمر طبيعي. المشكلة هي تحصيل الإيجارات المستحقة لكل هذه السنوات دفعة واحدة، هذا ما حرمنا من مصدر دخل مستمر وظلم الأجيال التالية".

وأوضح "العجز في ميزانية الزمالك يصل إلى 700 مليون جنيه، والنادي يحتاج لمليار جنيه سنويا لسد العجز والعمل بشكل جيد".

وكشف "سنعلن عن بطاقة توفر لجماهير الزمالك تخفيضات متعددة وتمنحهم حق زيارة متحف النادي".

وعن ملف انتقال آرون بوبيندزا إلى رابيد بوخارست الروماني رغم حصول الزمالك على بطاقته الدولية قال: "نريد التزام الصمت في ملف بوبيندزا حاليا لأن الزمالك يتخذ كل إجراءاته القانونية لحفظ حقوقه وسنعلن في التوقيت المناسب".

أما عن سبب فشل مفاوضات عودة المغربي أشرف بنشرقي قال: "لا أريد أن أقول "فشل" بل هي أمور نزنها في البداية لنرى الأنسب لنا وقد أجرينا الصفقات التي تناسبنا في النهاية".

وعن عدم رضا الجماهير عن ملابس النادي الحالية قال: "رأينا الانتقادات وهو زي مؤقت والتصميم الجديد رائع وسترضون عنه كثيرا حين يتم الإعلان عنه".

وأخيرا قال المندوه: "العمل مستمر في ملف فرع النادي الجديد في 6 أكتوبر ولدينا الرسوم الهندسية الكاملة وسنعلن قريبا عن كل شيء. حاليا باب العضوية ليس مفتوحا، تم فتحه من قبل في فترة سابقة ثم أغلق وأعضاء النادي الأصليين سددوا رسوم الاشتراك في الفرع الجديد".