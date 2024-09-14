دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الأهلي الليبي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " الجهاز الإداري لفريق المصري بقيادة محمود جابر، بالموافقة على الوقوف دقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال.

وسيتم ذلك قبل انطلاق مباراة الغد بين الهلال الليبي والمصري.

وجاء ذلك بناء على طلب إدارة المصر يخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم ظهر اليوم ببنغازي.

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وسبق لإيهاب جلال اللعب في صفوف المصري وتدريبه في ولايتين.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

إيهاب جلال الدوري المصري
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