مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول مبابي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ16 بـ4 نقاط.

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ق 75: جوووووول كيليان مبابي من نقطة الجزاء.

ق 73: ركلة جزاء لصالح مدريد.

ق 58: جوووووول فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: العارضة للمرة الثانية تحرم سوسيداد من هدف بعد تسديدة من شيرالدو بيكير.

ق 25: تسديدة صاروخية من سوسيتش ترتطم في العارضة

ق 24: إصابة براهيم دياز وخروجه ودخول رودريجو.

بداية المباراة