مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول مبابي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

مبابي - فالفيردي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ16 بـ4 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي

---------------------------------

ق 75: جوووووول كيليان مبابي من نقطة الجزاء.

ق 73: ركلة جزاء لصالح مدريد.

ق 58: جوووووول فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: العارضة للمرة الثانية تحرم سوسيداد من هدف بعد تسديدة من شيرالدو بيكير.

ق 25: تسديدة صاروخية من سوسيتش ترتطم في العارضة

ق 24: إصابة براهيم دياز وخروجه ودخول رودريجو.

بداية المباراة

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني مبابي
نرشح لكم
كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام
أخر الأخبار
الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع 11 دقيقة | الدوري المصري
كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقرارات حاسمة وللمرة الأولى في التاريخ.. انطلاق الدوري الموريتاني بتقنية الفيديو 36 دقيقة | الوطن العربي
دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الأهلي الليبي 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الدحيل ساعة | الوطن العربي
كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب ساعة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب