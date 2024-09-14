مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول مبابي
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ16 بـ4 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 75: جوووووول كيليان مبابي من نقطة الجزاء.
ق 73: ركلة جزاء لصالح مدريد.
ق 58: جوووووول فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: العارضة للمرة الثانية تحرم سوسيداد من هدف بعد تسديدة من شيرالدو بيكير.
ق 25: تسديدة صاروخية من سوسيتش ترتطم في العارضة
ق 24: إصابة براهيم دياز وخروجه ودخول رودريجو.
بداية المباراة
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